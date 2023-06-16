Песков заявил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) принимаются беспрецедентные меры безопасности. Об этом 16 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные. Это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон», — сказал он журналистам на брифинге.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что в связи с этим возможны перебои с беспроводным интернетом, за исключением Wi-Fi.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

В этот день, 16 июня, состоится пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Песков отмечал, что в ходе выступления глава государства даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу. Также будет обсуждаться вопрос положения российской экономики.

17 июня у президента намечена встреча с представителями африканских государств.