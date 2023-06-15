Пасечник заявил об эффективной работе сил ПВО по беспилотникам ВСУ в Луганске

Силы противовоздушной обороны (ПВО) эффективно справляются с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время они не угрожают Луганску. Об этом в четверг, 15 июня, заявил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Беспилотники мы достаточно эффективно отрабатываем. В Луганске беспилотников пока нет точно», — сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Пасечник рассказал, что российские военнослужащие научились сбивать в регионе крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Ведется работа над повышением эффективности систем ПВО, добавил он.

По словам врио главы ЛНР, республика полностью готова к отражению контрнаступления ВСУ.

«У врага шансов нет. Во всяком случае в нашем направлении они, я думаю, точно не пройдут», — сказал он.

Ранее, 13 июня, в Луганске сообщили о прогремевших над городом взрывах. По предварительным данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, удар пришелся по юго-западной части Луганска.

Позднее стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждена одна из промзон города. По данным СУ СК по региону, атака велась с применением ракет Storm Shadow.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.