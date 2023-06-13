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В Луганске прозвучало несколько взрывов

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Фото: Telegram
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В Луганске раздались несколько взрывов. Об этом сообщается 13 июня в Telegram-канале луганского информационного центра.

Известно, что над городом поднимаются клубы дыма. Дополнительной информации пока не приводится.

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До этого, 9 июня, украинские националисты пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Как сообщил подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ракета, выпущенная противником, была успешно поражена российской системой противовоздушной обороны.

Днем ранее Марочко сообщил о взрывах в промышленной зоне Луганска. По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате обстрела городской промзоны пострадали четыре человека. Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, указал Марочко.

Как позднее сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат, удар пришелся на территорию Луганского тепловозостроительного завода, она была оцеплена. Он показал кадры последствий обстрела, на которых видно, как вокруг предприятия поднимаются клубы черного дыма.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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