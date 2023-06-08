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Происшествия
В Луганске четыре человека пострадали после обстрела промзоны ВСУ
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В Луганске четыре человека пострадали после обстрела промзоны ВСУ

Пасечник: в Луганске четыре человека пострадали после обстрела промзоны ВСУ
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Четыре человека пострадали в Луганске в результате обстрела городской промзоны, который осуществили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 8 июня сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь», — указал он в своем Telegram-канале.

Пасечник также добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели и медики.

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Ранее, 8 июня, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Луганске произошли взрывы в промышленной зоне города. По предварительной информации, удар по городу осуществлялся с северо-западного направления. Вероятнее всего, для этого использовались крылатые ракеты Storm Shadow, указал Марочко.

Ранее в этот день информацию о взрывах в Луганске подтвердил корреспондент «Известий» Ярослав Богат. Задымление наблюдалось в стороне Луганского тепловозостроительного завода.

15 мая экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске. Он предположил, что целью ударов могла быть территория бывшего Авиационного училища штурманов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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