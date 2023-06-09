В ЛНР сообщили о попытке ракетного удара ВСУ по кварталу Луганска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 9 июня.

В своем Telegram-канале он ранее писал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в квартале.

«ПВО сработала в Луганске точно по цели — ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими», — сказал он ТАСС.

По его словам, предварительно, украинские боевики пытались ударить по административному кварталу Луганска. Кроме правительственных зданий там находятся сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно, подчеркнул Марочко.

Офицер также отметил, что на месте падения обломков сбитой ракеты работают городские экстренные службы. Информация о возможных повреждениях уточняется.

Накануне Марочко сообщил о взрывах в промышленной зоне Луганска. По информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате обстрела городской промзоны пострадали четыре человека.

Как позднее сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат, удар пришелся на территорию Луганского тепловозостроительного завода, она была оцеплена. Он показал кадры последствий обстрела, на которых видно, как вокруг предприятия поднимаются клубы черного дыма.

В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также отметили, что в районе атаки были обнаружены фрагменты крылатых ракет большой дальности англо-французского производства Storm Shadow.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.