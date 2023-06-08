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Марочко сообщил об ударе по промзоне Луганска

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Взрывы в Луганске произошли в промышленной зоне города. Об этом 8 июня сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Удар пришелся по промзоне Луганска. Задымление в стороне Луганского тепловозостроительного завода», — написал он в Telegram.

Марочко отметил, что по предварительной информации удар по Луганску осуществлялся с северо-западного направления. Вероятнее всего использовались крылатые ракеты Storm Shadow, указал он.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Луганске. Эту информацию подтвердил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

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15 мая экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске. Он предположил, что целью ударов могла быть территория бывшего Авиационного училища штурманов.

До этого, 13 мая, в Луганске заявили, что ВСУ начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в министерстве обороны Великобритании рассказали 11 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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