Корреспондент «Известий» показал кадры последствий удара ВСУ по заводу в Луганске

Территория Луганского тепловозостроительного завода, на которую пришелся удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время оцеплена. Как сообщил 8 июня корреспондент «Известий» Ярослав Богат, показав кадры последствий обстрела города, на месте происшествия сейчас работают сотрудники спецслужб, вокруг предприятия поднимаются клубы черного дыма.

По словам местных жителей, перед тем, как раздались два взрыва, они слышали в небе звуки работающих двигателей.

«Зять говорит — ПВО работает. Вышли — взрывов пять было. Потом вышли, а здесь дым. Я пришел посмотреть, вижу — с завода дым идет. Еще звук ракеты был, одна полетела. Было два выстрела, ПВО», — рассказал очевидец Николай.

По словам мужчины, раньше это предприятие носило название «Завод Октябрьской революции».

Ранее 8 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в промышленной зоне Луганска произошли взрывы. Он отметил, что в стороне Луганского тепловозостроительного завода наблюдается задымление. По предварительной информации, удар по городу осуществлялся с северо-западного направления. Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, указал Марочко.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Луганске. Эту информацию подтвердил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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