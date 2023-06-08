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В Луганске прозвучали взрывы

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Фото: ТАСС/Владимир Иванов
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В Луганске прозвучали взрывы, о чем в четверг, 8 июня, сообщает корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Кадры с места передает корреспондент «Известий» Денис Кулага. На записи видны клубы дыма.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram сообщил, что удар пришелся по промышленной зоне Луганска. Задымление зафиксировано в стороне Луганского тепловозостроительного завода.

Ранее, 1 июня, украинские националисты обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня. Отмечается, что в прошлом месяце украинские боевики 18 раз обстреляли территорию республики, нанеся удары по 15 населенным пунктам.

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15 мая экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске. Он предположил, что целью ударов могла быть территория бывшего Авиационного училища штурманов.

До этого, 13 мая, в Луганске заявили, что ВСУ начали наносить удары по городу крылатыми ракетами англо-французского производства Storm Shadow, о передаче которых Киеву в министерстве обороны Великобритании рассказали 11 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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