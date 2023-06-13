Из-за обстрела Луганска со стороны украинских боевиков повреждена промзона города

В результате обстрела Луганска со стороны украинских боевиков повреждена одна из промзон города. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили «Известиям» в СУ СК по региону.

По данным следователей, атака велась с применением ракет Storm Shadow.

Также в результате произошедшего есть несколько пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее этим же днем, 13 июня, луганский информационный центр сообщил о прогремевших над городом взрывах. По предварительным данным подполковника Народной милиции Луганской Народной Республике в отставке Андрея Марочко, удар пришелся по юго-западной части Луганска.

Ранее, 9 июня, украинские националисты пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Ракета, выпущенная противником, была успешно поражена российской системой противовоздушной обороны, отмечал Марочко.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая ДНР и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.