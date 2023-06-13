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В ЛНР заявили об обстреле ВСУ Луганска ракетами Storm Shadow

Марочко заявил, что ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительным данным, выпустили во вторник по Луганску две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил 13 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Перед тем как был слышен разрыв, можно было определить, что работали средства противовоздушной обороны города. Удар пришелся по юго-западной части города», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что, по предварительной информации, обстрел Луганска велся ракетами Storm Shadow.

На месте обстрела работают сотрудники экстренных служб Луганска.

«Очевидцы сообщают о прилете в район луганского авторынка», — написал он ранее во вторник в своем Telegram-канале.

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Ранее, 9 июня, украинские националисты пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Ракета, выпущенная противником, была успешно поражена российской системой противовоздушной обороны, отмечал Марочко.

Днем ранее корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что очередной ракетный удар ВСУ пришелся на территорию Луганского тепловозостроительного завода, она была оцеплена. Он показал кадры последствий обстрела, на которых видно, как вокруг предприятия поднимаются клубы черного дыма.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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