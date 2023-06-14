Балицкий заявил о наличии своих артезианских скважин у Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) работает в полуштатном режиме, но это не связано с прорывом дамбы на Каховской ГЭС. Об этом временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в среду, 14 июня.

«Запорожская АЭС в настоящий момент работает в полуштатном режиме, она не выдает электричество на рабочие подстанции, к сожалению. Но это не связано с уходом воды, потому что до 10 м мы нормально еще обеспечены. Слава богу, Советский Союз в свое время сделал достаточно большие заделы», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Также он отметил, что помимо воды, поступавшей на территорию станции из реки Днепр, у ЗАЭС есть свои артезианские скважины.

«Поэтому даже если уровень упадет ниже 10 м, сейчас он — 11,34 м, мы сможем обеспечивать работу станции за счет своих артезианских скважин. В штатном режиме работают два блока, работают в общем-то сами на себя по 20-30%», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов МАГАТЭ, передает RT.



Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что визит отложат на несколько часов.

Позже стало известно, что Гросси посетит Запорожскую АЭС 15 июня. Данную информацию подтвердил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, сообщается на сайте kp.ru.



Гросси намерен оценить ситуацию на станции и провести ротацию команды экспертов международного агентства. Помимо этого, он представит программу помощи после прорыва плотины Каховской ГЭС.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации. 8 июня Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет. 7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями» также заверил, что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.