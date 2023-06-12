Глава МАГАТЭ Гросси отправился на Украину на встречу с Зеленским

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 12 июня, сообщил в Twitter, что отправился на Украину, где встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС.

Он намерен оценить ситуацию на станции и провести ротацию команды экспертов международного агентства. Помимо этого, Гросси представит программу помощи после прорыва плотины Каховской ГЭС.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

8 июня Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет. По его словам, если уровень воды в резервуаре для охлаждения станции упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать. На фоне ЧП на Каховской ГЭС МАГАТЭ увеличивает число инспекторов на ЗАЭС. Гросси сам возглавит ротацию инспекторов миссии.

7 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями» также заверил, что прорыв Каховской ГЭС не влияет на безопасность ЗАЭС. Готовы запасные варианты водоснабжения станции через подземные скважины, через русла небольших рек.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.