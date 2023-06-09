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МАГАТЭ даст оценку ударам БПЛА ВСУ по распределителю Запорожской ТЭС

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Фото: Global Look Press/Liu Xinyu
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Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с Запорожской АЭС (ЗАЭС), подверглось ударам дронов-камикадзе, эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации в пятницу, 9 июня.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары 8 и 9 июня.

«Генеральный директор (Рафаэль. — Ред.) Гросси сказал, что МАГАТЭ рассчитывает дать независимую оценку этой информации, для чего необходимо получить доступ к распределителю Запорожской ТЭС», — говорится в заявлении.

Как сообщили в МАГАТЭ, распределительное устройство Запорожской ТЭС в прошлом использовалось для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС. Однако последняя такая линия электропередачи на 330 кВ была повреждена более трех месяцев назад.

Согласно принципам безопасности ЗАЭС, ранее озвученным Гросси, запрещено вести огонь в сторону станции или с ее территории. Глава МАГАТЭ выразил надежду, что эксперты получат доступ к распределительному устройству, так как они должны следить за соблюдением этих принципов. На следующей неделе генеральный директор направится на станцию во главе расширенной миссии специалистов.

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Накануне Гросси заявил, что общая ситуация вокруг ЗАЭС остается потенциально опасной.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на ЗАЭС. Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС.

В тот же день советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что единственным источником угроз для ЗАЭС является киевский режим.

До этого, 30 мая, выступая на заседании Совета безопасности ООН, Гросси отмечал, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что власти Киева предпринимают попытки по дезорганизации работы Запорожской атомной электростанции. За день до этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать ЗАЭС с помощью беспилотника.

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