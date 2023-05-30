Путин заявил о попытках Киева дезорганизовать работу Запорожской АЭС

Власти Киева совершают попытки дезорганизовать работу Запорожской атомной электростанции (АЭС), с использованием «грязных устройств». Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве.

Отвечая на вопрос об атаке беспилотников на столицу и Московскую область, глава государства сообщил, что попытки Киева вызвать ответную реакцию России вызывают беспокойство. И граждане Украины должны знать об этих попытках, подчеркнул президент.

«Мы должны понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью. Мы об этом говорили», — сказал Путин.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Запорожскую АЭС с помощью беспилотника. Беспилотник удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии 500 м от станции.

До этого, 26 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готов устроить провокацию на ЗАЭС в ближайшее время силами Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины под руководством британских спецслужб.

Еще 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

29 мая постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен проинформировать Совет безопасности ООН о ситуации на ЗАЭС. Он также добавил, что российская сторона ценит усилия Гросси.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.