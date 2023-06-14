Глава МЧС РФ отнес разрушение Каховской ГЭС к ЧС федерального уровня

МЧС России оценило ущерб от прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на территории Херсонской области с последующим масштабным затоплением в 1,2 млрд рублей, сумма стала основанием отнести ЧС к чрезвычайной ситуации федерального характера. Об этом заявил 14 июня глава ведомства Александр Куренков.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Отмечается, что координировать работы по устранению последствий будет правкомиссия.

Ранее 14 июня также стало известно, что уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах после прорыва Каховской ГЭС снизился практически до нулевой отметки. Сейчас он составляет 0,1 и 0,25 м соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды всё еще составляет 5 м.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По последней информации, число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, сообщалось о госпитализации 84 человек.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.