«Известия» показали представленные на ПМЭФ беспилотные грузовики

Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов на площадке ПМЭФ показал представленные там новейшие беспилотные грузовики, которые в ближайшее время будут запущены по трассе между Петербургом и Москвой.

«Вот они, ярко-алые беспилотные тягачи. На кабине надпись: ведется фиксация нарушения ПДД на 360°. Уже совсем скоро они отправятся из Петербурга в Москву, и планируется, что весь путь они преодолеют примерно за 9,5 часа», — рассказал Ишмухаметов.

Находясь в кабине грузовика, журналист отметил ее просторность и вместительность.

«Кабина просторная, вместительная. Позади есть спальное место. Для водителя тоже есть место, но он не управляет автомобилем, он просто следит за дорогой, выполняя функции инженера», — отметил корреспондент.

Днем ранее беспилотный грузовик совершил первый проезд по трассе из Санкт-Петербурга в Москву. Беспилотный тягач ехал без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, беспилотные «КамАЗы» рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах, но пока для их внедрения не хватает возможностей.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта.

Ранее, в сентябре прошлого года, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту в мире.