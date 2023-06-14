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Голливудские новинки в России стали получать меньше сборов из-за отсутствия рекламы

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сообщила «Известиям», что около 10%-20% кассовых сборов на российском кинорынке составляют сборы фильмов, которые прокатывается без удостоверения. При этом примерно 20% российского рынка — это показы новинок ушедших из России киностудий.

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«У третьих «Стражей» на старте было не более 70 млн рублей. К настоящему моменту можно оценочно сказать, что их общая касса по России не превышает 500 млн рублей», — сказала Ромодановская.

По словам эксперта, при наличии прокатного удостоверения была бы возможна соответствующая рекламная кампания, которая могла бы принести фильму гораздо больше сборов — теоретически, те же «Стражи галактики» могли бы набрать в прокате около пяти млрд рублей против текущего полумиллиона.

В настоящее время возможностей для рекламы голливудских фильмов у киносетей немного: в основном, это социальные сети, сайты кинотеатров и «сарафанное радио».

СМИ могли бы помочь в продвижении, но сети в большинстве своем не готовы делиться с журналистами информацией о прокате, поскольку огласка может стать причиной штрафа за прокат без удостоверения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 14 июня, в 10:00

Всем показ: как кинотеатры пиарят не вышедшие в России фильмы

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