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Эксперты оценили последствия столкновения танкеров на Лене

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Фото: ТАСС/МСУТ СК
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Вечером понедельника, 12 июня, на реке Лене в Киренском районе Иркутской области столкнулись нефтеналивные теплоходы. Предварительно, в реку попало от 60 до 90 т топлива, в Киренском районе объявили режим ЧС. Эксперты поделились с «Известиями» оценками возможного вреда экологии от произошедшего.

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По словам руководителя ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, произошло нарушение целостности одной цистерны с топливом. Собственник судна сообщил об аварии поздно, задержка информации составила более часа. Вместо того, чтобы принять меры по ликвидации последствий аварии, он самоустранился.

Научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян отмечает, что утечка нефтепродуктов в Лену не такое уж редкое событие, но чаще происходит из-за разгерметизации трубопроводов. Потери нефтепродуктов в этих случаях тоже измеряются десятками тонн.

«Надеюсь, ущерб удастся если не минимизировать, то хотя бы сократить до каких-то разумных пределов. Думаю, что большой опасности всё-таки нет», — сказал он.

Директор благотворительного фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока», член общественного совета при Росводресурсах Александр Колотов считает, что это серьезное экологическое происшествие, особенно с учетом того, что меры по локализации разлива оказались либо запоздалыми, либо недостаточными.

Замдиректора экспертного департамента Российского экологического общества Татьяна Томина отмечает, что после попадания нефтепродукта в водный объект нефтяное пятно под влиянием ветра и течения начинает перемещаться, происходит смешивание с водой с образованием эмульсий. При этом часть нефтепродуктов может выпадать в осадок, оставаться на поверхности и выбрасываться на берег в течение многих месяцев после разлива.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ход топлива: из-за разлива нефтепродуктов на Лене объявили режим ЧС

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