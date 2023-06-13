Ход топлива: из-за разлива нефтепродуктов на Лене объявили режим ЧС

Во вторник утром стало известно, что на реке Лене в Киренском районе Иркутской области столкнулись нефтеналивные теплоходы. Инцидент произошел, как утверждается, по вине нетрезвого капитана одного из судов, который ко всему прочему еще и не сразу сообщил о случившемся, из-за чего останавливать разлив бензина по реке начали с опозданием. Предварительные оценки указывают на попадание в реку от 60 до 90 т топлива, в Киренском районе Иркутской области объявили режим ЧС . Подробности — в материале «Известий».

Что произошло на Лене

Информация об инциденте появилась только во вторник, но данные о столкновении двух танкеров ЕДДС Киренского района получила в понедельник в 21:35 по местному времени. Суда столкнулись напротив поселка Алексеевска, в 25 км ниже по течению реки от города Киренска.

«Произошло нарушение целостности одной цистерны с топливом, — заявил руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. — К сожалению, собственник судна сообщил об аварии слишком поздно, задержка информации составила более часа. Более того, он обязан был принять меры по ликвидации последствий аварии, но самоустранился».

В Киренском районе введен режим ЧС муниципального характера. Под угрозой оказались 11 населенных пунктов ниже по течению Лены: поселок Воронежский, села Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, поселки Юбилейный, Визирный, села Петропавловск, Орлова и Коршуново.

Место столкновения теплоходов на реке Лене Фото: ИЗВЕСТИЯ

В МЧС сообщили, что после того, как прекратилась течь бензина, специалисты начали откачку его остатков из разрушенной цистерны и сбор разлившегося топлива. А сотрудники областной пожарно-спасательной службы выставили боны и начали обработку поверхности воды сорбентом.

Населенные пункты ниже по течению Лены обеспечены питьевой водой из скважин, у них нет водозаборов для питьевой воды на реке. В правительстве Иркутской области также подтвердили «Известиям», что официальных водозаборов на реке нет, но населению пока рекомендовано не использовать воду из Лены ниже по течению реки от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. Угрозы жизни, утверждают специалисты, нет, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что один из судов — ТР-901 — находился на ремонте, а танкер «Ерофей Хабаров» в него врезался. На втором танкере было 832 т бензина, оказалась повреждена одна из цистерн со 138 т топлива, которое и начало выливаться в акваторию. Власти Иркутской области оценивают утечку в 60–90 т бензина АИ-92. Нефтяное пятно прошло уже несколько населенных пунктов. Ведется мониторинг качества воды, в нескольких точках отберут пробы и доставят в Иркутск. После этого будет понятен масштаб проблем.

Почему столкнулись танкеры

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили два уголовных дела : по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта») и по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установлении обстоятельств происшествия на реке Лене.

Восточно-сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев сообщил, что судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана, сам капитан при этом был нетрезв . Губернатор Иркутской области потребовал оценить этот факт с юридической точки зрения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова считает, что капитану танкера могли бы вменить также ст. 247 УК — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ».

— Наказание будет назначаться по совокупности преступлений с учетом личности виновного и иных заслуживающих внимания обстоятельств, — сказала она «Известиям». — Так, по ч. 1 ст. 263 может грозить в том числе лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Насколько опасно произошедшее

Инцидент произошел достаточно далеко от крупных населенных пунктов. Первый заместитель мэра Киренского района Александр Воробьев рассказал «Известиям», что сообщение об инциденте было передано с запозданием, но команда судна предприняла определенные меры для ликвидации последствий происшествия — по крайней мере для того, чтобы не возник пожар на борту.

— Главы поселений мониторят ситуацию на реке визуально — есть ли какое-то пятно, пленка или специфический запах, остатки фракций, — говорит он. — Пока река визуально чистая. Взяли сегодня пробы, отправили в Иркутск. В среду во второй половине дня будут результаты.

Александр Воробьев пояснил, что ниже по течению реки расположены совсем небольшие населенные пункты, жители не используют реку в хозяйственных целях — воду берут из скважин, скот поят из боковых притоков. Река судоходная, с сильным течением, использовать ее как-то иначе в этих местах довольно опасно.

Фото: РИА Новости/СК РФ

Научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян отмечает, что утечка нефтепродуктов в Лену, к сожалению, не такое уж редкое событие, но чаще это происходит из-за разгерметизации трубопроводов . Потери нефтепродуктов в этих случаях тоже измеряются десятками тонн. В нынешней ситуации необычно скорее то, что столкнулись танкеры. Однако, сказал он «Известиям», такая ситуация даже более благоприятна, так как инцидент произошел на виду в отличие от утечки из трубопроводов. Это должно было позволить быстро предпринять оперативные меры, установить боновые заграждения и т.д.

— Надеюсь, ущерб удастся если не минимизировать, то хотя бы сократить до каких-то разумных пределов, — сказал Виктор Данилов-Данильян. — Думаю, что большой опасности все-таки нет.

Директор благотворительного фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока», член общественного совета при Росводресурсах Александр Колотов считает, что это серьезное экологическое происшествие, особенно с учетом того, что меры по локализации разлива оказались либо запоздалыми, либо недостаточными. Насколько сильным и устойчивым будет такое загрязнение, должны будут ответить специалисты, основываясь на результатах анализа отобранных проб, сказал он «Известиям».

Замдиректора экспертного департамента Российского экологического общества Татьяна Томина отмечает, что после попадания нефтепродукта в водный объект нефтяное пятно под влиянием ветра и течения начинает перемещаться, происходит смешивание с водой с образованием эмульсий.

— Под действием ветра и течения нефтяное пятно способно распространиться на значительное расстояние, спрогнозировать которое возможно, зная скорость течения реки, направление и скорость ветра, — рассказала она «Известиям». — Расстояние может исчисляться десятками и сотнями километров.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Татьяна Томина пояснила, что основная часть легких нефтепродуктов испаряется с поверхности водного объекта, разложение нефтепродукта происходит под действием био- и фотохимического окисления. Но часть нефтепродуктов может выпадать в осадок, оставаться на поверхности и выбрасываться на берег в течение многих месяцев после разлива . Для удаления этой части загрязнения нужны сорбенты и биопрепараты.

Александр Колотов обращает внимание на другой важный аспект: два нефтеналивных танкера не смогли поделить фарватер реки Лены.

— Целесообразность ежегодной транспортировки по реке огромных объемов нефтепродуктов в отделенные северные районы (так называемый северный завоз) до сих пор не подвергается сомнению, — заметил эксперт. — Хотя давно очевидно, что каждый рубль, вложенный в развитие возобновляемых источников энергии в наших северных районах, не только даст отдачу в значительном сокращении требуемых объемов нефтепродуктов, но, как мы сейчас видим, и снизит вероятность подобных экологических происшествий, ставящих под удар хрупкие экосистемы северных рек.

В Росприроднадзоре пока не смогли ответить на вопросы о том, сколько нефтепродуктов попало в акваторию и насколько далеко их разнесло. В Ленском объединенном речном пароходстве на запрос «Известий» на момент публикации материала не ответили.