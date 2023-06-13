Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, несут тяжелые потери при попытках контрнаступления, несмотря на то, что Киев не информирует о погибших. Об этом 12 июня написала газета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков.

«Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских. — Ред.) сил», — сказано в статье.

Газета указывает на то, что были некоторые подтвержденные потери как среди военнослужащих, так и оружия, недавно поставленного союзниками Украины.

Несмотря на заявления о начавшемся контрнаступлении, Киев не добился серьезных прорывов, добавили в издании.

Ранее, 11 июня, американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что ВСУ понесли большие потери при попытках наступления в Запорожской области, что стало неприятной новостью для украинского президента Владимира Зеленского. Брайен подчеркнул, что 47-я механизированная бригада является «пожалуй, лучшей» в ВСУ, но даже у ее состава не получилось отбросить российские войска.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

До этого, 8 июня, телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.