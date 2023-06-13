Минцифры сообщило о проработке мер по принудительному лицензированию ПО
В РФ появится список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые отечественные компании смогут использовать без согласия правообладателей, правда, выплачивая им компенсацию. Это станет возможным лишь в отдельных случаях, которые определят власти. Ведомства получат право формировать такой перечень, для этого в регулирование внесут необходимые поправки, узнали «Известия».
Минцифры и другие ведомства уже «прорабатывают комплексную модель внесения изменений в действующее законодательство». Об этом сказано в письме министерства цифрового развития, которое поступило в «Общественную потребительскую инициативу» (ОПИ). Документ, датированный 19 мая, подписан директором департамента развития отрасли информационных технологии Дмитрием Никитиным. Издание ознакомилось с ним.
В Минцифры «Известиям» уточнили, что речь идет лишь о поправках в регулирование относительно ПО. В отрасли и профильных госорганах есть консенсус по поводу того, что медиаиндустрия работает стабильно, нет никаких предпосылок для ограничения защиты исключительных прав иностранных правообладателей кино, музыки или книг, сказал «Известиям» гендиректор Ассоциации «Интернет-видео», член Экспертного совета Фонда Кино Алексей Бырдин.
«Известия» направили запрос в Минпромторг и Минкультуры.
«Российским компаниям дадут право использовать интеллектуальную собственность без согласия правообладателей, но с выплатой им компенсации. Теоретически, под это правило могут попасть — программное обеспечение, музыка, кино, книги, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания и другое», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.
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Программное проявление: в РФ разрешат принудительное лицензирование ПО