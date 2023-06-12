Стало известно о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР

На границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) в данный момент идут тяжелые бои. Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На стыке Запорожской области и ДНР враг пытается продвигаться в низине с дальнейшим выходом на рубежи поселка Старомлыновка», — рассказал он.



По словам Рогова, российская авиация и артиллерия наносит удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) с господствующих высот.

Ранее в этот день командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о ведении армией страны контрнаступательных действий. Он пообещал, что последствия наступления «все будем ощущать».

9 июня министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил мнение, что контрнаступление ВСУ вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. Он признал, что «сложно объяснить и понять» западные намерения мирного урегулирования конфликта при передаче Украине оружия.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

8 июня телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

7 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно отбивают попытки подразделений ВСУ атаковать на луганском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.