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Российский военный рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области

ТАСС: группа солдат ВСУ до 15 человек пыталась прорвать оборону РФ в Запорожской области
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Группа украинских военных численностью до 15 человек предприняла попытку вылазки на южной окраине села Каменское в Запорожской области, но была отброшена военнослужащими ВС России. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

«Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена», — сказал российский военнослужащий ТАСС.

Он уточнил, что попытка прорыва обороны была совершена в районе южной окраины населенного пункта Каменское.

Говоря о ситуации на запорожском направлении, собеседник агентства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери как личного состава, так и военной техники.

Также в воскресенье сообщалось, что украинские военные пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области. По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атаки зафиксированы южнее города Орехова в направлении Токмака, в районах населенного пункта Лобковое на васильевском направлении и Времевского выступа на восточной части фронта.

Рогов добавил, что ВСУ пока ведут поиск слабых участков в линии обороны российских войск, основные наступательные резервы еще не задействованы.

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В пятницу, 9 июня, президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. При этом он отметил, что за пять дней наступательных действий противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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