В Херсонской области назвали сумму ущерба школам и детсадам из-за затопления

Ущерб школам, детским садам и объектам здравоохранения в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС, по предварительной информации, превышает 10 млрд рублей, сообщил 11 июня председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал он в Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что общая протяженность затопленных дорог составила 160 км.

«Ущерб им только предстоит подсчитать. МЧС и подразделения Минобороны приступили к инженерной разведке территорий, их санобработке. Работа связи в Алешках и Голой Пристани восстановлена от мобильных электростанций», — подчеркнул он.

Ранее в этот день администрация Новокаховского городского округа заявила о полном уходе воды с улиц Новой Каховки. При этом всё еще затоплены объекты туризма, которые расположены в прибрежной зоне.

10 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал главной задачей спасателей освобождение затопленных подвалов жилых домов.

В тот же день врио главы региона Владимир Сальдо сказал, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителям области всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья. Сальдо заверил, что имущество граждан будет восстановлено.

Он подчеркнул, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано свыше 6 тыс. человек, среди которых 235 детей и 81 маломобильный гражданин.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.