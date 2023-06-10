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Рейс «Аэрофлота» из Хургады в Москву задержали из-за неисправности

Рейс «Аэрофлота» из Хургады в Москву задержали по техническим причинам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Хургады в Москву был задержан по техническим причинам. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании отметили, что пассажирам предоставят резервный борт. На время ожидания их разместили в гостинице, а также предоставили еду и напитки.

Рейс SU423 должен был прибыть из Египта в московский аэропорт Шереметьево в 22:30. На сайте онлайн-табло аэропорта указали, что рейс отменен.

Пассажиры ждали вылета на протяжении трех часов, после чего их вывели из самолета. Сотрудники аэропорта в это время разбирали турбину Boeing 777.

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Ранее, 1 июня, стало известно, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вылетел с опозданием в три часа из-за поломки двигателя.

14 мая в аэропорту Стамбула почти на 12 часов задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки, а также организовано размещение в гостинице.

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