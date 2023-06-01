Рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали на три часа из-за поломки двигателя

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вылетел с опозданием в три часа из-за поломки двигателя. Об этом 1 июня сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале.

По словам одной из пассажирок, которая не смогла дождаться вылета и снялась с рейса, во время подготовки к полету что-то долго жужжало и корпус самолета сильно трясло. Через полчаса капитан корабля по громкой связи сообщил, что «по небольшим техническим причинам, не могут завести двигатель, сейчас придет инженер и починит».



«Сейчас нам со склада привезли небольшую деталь, которая в полете ни на что не влияет. Она влияет только на запуск двигателя. В лучшем случае мы просто не сможем запустить двигатель. Сейчас постараемся понять, сколько займет замена этой детали», — передает очевидец слова капитана судна.

Как пишет портал E1.RU, пассажирами также пообещали предоставить другой самолет, если судно не получится отремонтировать.



В настоящий момент самолет уже приземлился в Санкт-Петербурге.

14 мая в аэропорту Стамбула почти на 12 часов задержали рейс «Аэрофлота» в Москву. На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки, а также организовано размещение в гостинице.