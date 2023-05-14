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Россияне почти 12 часов не могут улететь из Стамбула из-за задержки рейса

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В аэропорту Стамбула задержан рейс «Аэрофлота» в Москву, который должен был вылететь еще в 04:00 по московскому времени. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе перевозчика.

«Вылет рейса SU2133 Стамбул — Москва задерживается по техническим причинам. Часть пассажиров будет отправлена на ближайшем рейсе SU2137», — цитирует сообщение ТАСС.

На время ожидания пассажирам были предоставлены питание и напитки, а также организовано размещение в гостинице.

Аэропорт Шереметьево на своем сайте указал, что вылет SU2133 из Стамбула ожидается в 17:30, расчетное время прибытия в Москву — 22:12.

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Ранее, 7 апреля, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший накануне вечером рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) на воздушном судне «Боинг-737» и имевший все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака.

Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи. В 23:43 мск лайнер вылетел в аэропорт назначения. Всего задержка прилета составила четыре часа.

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