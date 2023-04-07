Ирак без объяснения причины не пустил российский самолет в воздушное пространство

Самолет авиакомпании «Россия», выполняющий накануне вечером рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх (Египет) на воздушном судне Боинг-737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика 7 апреля.

«Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи. Ночью разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены», — отметили там.

В 23:43 мск лайнер вылетел в аэропорт назначения. Всего задержка прилета составила четыре часа.

Ранее, 30 марта, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российские авиаперевозчики могут открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки. Так, Мьянма, Южная Корея, Тунис, Алжир, Южно-Африканская Республика могут быть доступны для прямого перелета без пересадок.