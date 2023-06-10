В Кремле указали на нежелание Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы
Обвинения Запада в адрес РФ являются нежеланием прислушиваться к озабоченностям Москвы. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Песков отметил, что «обвинения России в какой-то агрессивности» звучат со стороны Вашингтона и европейских столиц.
«Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — подчеркнул представитель Кремля.
Фрагмент беседы с Песковым опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия озвучивала свои озабоченности «по нарастающей не одно десятилетие». По его мнению, обвинения Москвы со стороны стран Запада стали свидетельством тому, что позицию РФ они не собираются учитывать.
«Поэтому нам всего нужно добиваться самим», — заключил он.
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