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Песков заявил о войне Запада против России по всем фронтам

Песков: против России ведется война Западом по всем фронтам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 мая заявил, что против России ведется война Западом по всем фронтам.

«Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагменты эфира ведущий программы Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Россия должна быть жесткой, но при этом доносить до западных стран озабоченности Москвы.

«Мы должны сохранять трезвость мышления, <...> быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности», — добавил Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.

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25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу также упомянул о том, что коллективный Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну. По его словам, военная деятельность НАТО приобрела «максимально агрессивную направленность».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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