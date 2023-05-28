Песков заявил о войне Запада против России по всем фронтам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 мая заявил, что против России ведется война Западом по всем фронтам.
«Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагменты эфира ведущий программы Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Россия должна быть жесткой, но при этом доносить до западных стран озабоченности Москвы.
«Мы должны сохранять трезвость мышления, <...> быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности», — добавил Песков.
Также представитель Кремля напомнил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не менялись и должны быть достигнуты.
25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу также упомянул о том, что коллективный Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну. По его словам, военная деятельность НАТО приобрела «максимально агрессивную направленность».
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.