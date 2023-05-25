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Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии

Шойгу: Запад ведет против РФ и Белоруссии необъявленную войну
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным 25 мая.

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — указал министр.

По его словам, военная деятельность НАТО приобрела «максимально агрессивную направленность».

Шойгу заметил, что сейчас реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, а также активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Белоруссии, подчеркнул глава военного ведомства.

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Накануне немецкая газета Bild писала, что предстоящие учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока. Впервые об этих учениях заговорили еще в 2018 году, однако приступить к реализации задуманного решили уже после начала спецоперации.

Вместе с тем ранее 25 мая председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщил, что на границе с Украиной время от времени происходят провокации, белорусские пограничники реагируют адекватно. Он отметил, что вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а иногда они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие и сбивают их.

Днем ранее экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он предупредил, что Варшава должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента республики Александра Лукашенко.

Политолог Кирилл Аверьянов в свою очередь заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

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