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Bild раскрыла главную цель учений НАТО Air Defender 2023

Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Россию о боеготовности блока
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Droese
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Учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока, пишет немецкая газета Bild.

«Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО. <…> Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — говорится в материале.

Отмечается, что впервые об этих учения заговорили еще в 2018 году. Однако приступить к реализации задуманного решили уже после начала спецоперации. Газета посчитала, что основная цель данных учений, заключается в том, чтобы показать, как способен отреагировать альянс на худшее развитие событий.

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Ранее, 16 мая, минобороны Швеции сообщило, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Накануне в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений. Всего в маневрах примет участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

10 мая пресс-служба министерства национальной обороны Румынии сообщило об учениях НАТО Saber Guardian-23, которые пройдут с 29 мая по 9 июня. В них примут участие 10 тыс. румынских солдат, а также военные из 13 стран альянса.

Еще 7 апреля на сайте национальной гвардии США была опубликована информация о том, что Североатлантический альянс проведет крупнейшие авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии в июне текущего года. Отмечалось, что учения по коллективной обороне нацелены на то, чтобы проверить способность Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы, действующие с немецких аэродромах.

Уточнялось, что в учениях будут участвовать более 10 тыс. человек и 220 самолетов 23 типов. В основном они пройдут в Германии, однако передовые оперативные пункты будут организованы в Чехии, Эстонии и Латвии. Учения пройдут с 12 по 23 июня. Помимо Германии и США в них примут участие 22 страны-союзника.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков 1 апреля в беседе с «Известиями» поделился мнением насчет самых масштабных военных учений истребителей, которые будут организованы НАТО в июне текущего года. Он заявил, что учения означают демонстрацию силы.

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