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Минобороны Швеции сообщило об учениях ВВС с участием 14 стран

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня, сообщило 16 мая министерство обороны Швеции.

В маневрах примет участие около 120 самолетов, включая заправщики и самолеты управления, а также около 2,7 тыс. человек личного состава из 14 стран.

«Сотрудничество должно привести к увеличению оперативного эффекта, повышению качества, лучшему распределению ресурсов и экономической эффективности вооруженных сил каждой страны», — отметили в шведском оборонном ведомстве.

Самолеты будут взлетать с аэродромов Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия) и Эрланда (Норвегия). Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

НАТО направит на маневры свои самолеты разведки и управления AWACS. Организаторами маневров стали Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия.

«ACE 23 — это возможность отработать сотрудничество и взаимодействие между истребителями 4-го и 5-го поколений», — отметили их организаторы.

Учения АСЕ проводятся в шестой раз в рамках северного сотрудничества и действующего трансграничного соглашения.

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Накануне в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений. Всего в маневрах примет участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

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