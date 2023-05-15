В Финляндии начались масштабные военные учения

В Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии 15 мая стартовала серия из двух крупных военных учений, пишет газета Ilta-Sanomat.

Первая часть учений — Lightning Strike 23, а через две недели начнется вторая — Northern Forest 23. Всего в маневрах примут участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Британии, Швеции и Норвегии.

Кроме Сухопутных войск Сил обороны в учениях будут участвовать военнослужащие ВВС и пограничники.

На учениях будут представлены также британские БМП Warrior и шведские CV90. Также на полигонах разместят американские реактивные системы залпового огня MLRS.

В начале мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

В апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется и на Финляндию.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в регионе.