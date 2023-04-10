Крупнейшие учения пилотов НАТО пройдут в небе Германии, Чехии, Эстонии и Латвии

НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Германии, Чехии, Эстонии и Латвии. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном 7 апреля на сайте национальной гвардии США.

В учениях Air Defender 2023 будут участвовать более 10 тыс. человек и 220 самолетов 23 типов. В основном они пройдут в Германии, однако передовые оперативные пункты будут организованы в Чехии, Эстонии и Латвии. Учения пройдут с 12 по 23 июня. Помимо Германии и США в них примут участие 22 страны-союзника.

«Воздушный защитник '23 стратегически объединяет Соединенные Штаты и Германию. [Учения] проверяют не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но также проверяют нашу способность быстро развертывать и быстро использовать [коалиционную авиацию]», — сказал генерал-лейтенант ВВС США Майкл А. Лох, директор Национальной гвардии ВВС, на пресс-конференции в посольстве Германии в Вашингтоне.

Учения по коллективной обороне нацелены на то, чтобы проверить способность Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы, действующие с немецких аэродромах. Самолеты из разных стран будут летать в воздушном пространстве Германии на севере, востоке и юге, каждый из которых будет способен поддерживать смешанные воздушные операции.

«НАТО — это чисто оборонительный альянс, но если кто-то нападает на одну страну, они нападают на всех нас. <> Мы хотим продемонстрировать решительную авиационную мощь союзников. Вместе с США и нашими союзниками в Европе люфтваффе [немецкие военно-воздушные силы] пошлют очень заметный и мощный сигнал надежного сдерживания в воздушной сфере», — подытожил Лох.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков 1 апреля в беседе с «Известиями» поделился мнением насчет самых масштабных военных учений истребителей, которые будут организованы НАТО в июне текущего года. Он считает, что учения означают демонстрацию силы.