Военный аэродром поврежден при ударе по Полтавской области Украины

В городе Миргород Полтавской области Украины повреждены военный аэродром и находившаяся на нем техника. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

«Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв. Пожар частично локализован», — написал он в Telegram-канале.

Лунин отметил, что службы проводят мероприятия по ликвидации последствий ударов и перевозки техники в безопасные места дислокации.

Ранее в этот день в семи регионах Украины, в том числе в Полтавской области, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучала в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.