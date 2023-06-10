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Россия обогнала США по доступности ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средние ипотечные ставки на новостройки в России впервые стали ниже, чем в США. Об этом «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

«Американский ипотечный рынок всегда отличался низкими ставками по ипотеке. В 2019–2021 годах ставки по 30-летним ипотечным кредитам там опускались ниже 3%. Но с сентября 2022 года они превысили 6%», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

При этом в России ставки на первичном рынке стабильно сохраняют свою доступность, и с начала июня они стали ниже, чем в США, сказал он.

В первые числа июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США находятся в диапазоне 6,91%, в то время как за аналогичный период средняя одобренная ставка на первичном рынке в России равна 6,82%, сказал Хусаинов.

С начала 2023 года в РФ сильно выросла доля льготных ипотечных программ, и в первую очередь семейной ипотеки, ставка по которой во многих банках ниже 6%, пояснил он. Увеличение доли программы в общем объеме кредитования и привело к заметному снижению средней одобренной ставки на первичном рынке, добавил Хусаинов.

«Разница не так велика, но это очень показательный момент, исторический — как для состояния строительного рынка и банковской системы в России, так и экономики в целом. Очень позитивный сигнал для рынка недвижимости. И очередное сохранение ключевой ставки Центробанком лишь закрепляет эффект этого тренда», — отметил он.

Также эксперт добавил, что рынок жилья в России давно обогнал американский как по технологическому состоянию, так и по доступности жилья для массового покупателя и различного рода онлайн-сервисов.

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Ранее, 31 мая, сообщалось, что средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах Америки вырос до максимума с ноября прошлого года. В настоящее время средняя ставка по 30-летней ипотеке составляет 6,91%. Отмечалось, что заявки на ипотеку упали на 3,7% за неделю, завершившуюся 26 мая.

При этом 22 мая в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» «Известиям» сообщили, что в России за январь–апрель 2023 года на 32% вырос спрос на семейную ипотеку по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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