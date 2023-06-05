Ставок больше нет: ЦБ допустил полный запрет рискованных схем ипотеки

Банк России допустил полный запрет рискованных схем ипотеки, если уже введенные ограничения не повлияют на рынок. Об этом говорится в докладе ЦБ, который изучили «Известия». В банках полагают, что такая мера позволит предотвратить перегрев рынка жилищного кредитования. Риелторы указали на риски: полный запрет может снизить темпы ввода недвижимости и лишить клиентов с невысокими доходами возможности ее приобрести. Сферу альтернативного жилищного кредитования следует не ограничивать, а регулировать, считают эксперты.

Риск не оправдан

С 1 декабря 2022 года Банк России установил надбавки к коэффициенту риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 10%. С 1 июня ограничения стали касаться займов, где первая сумма не превышает 20%, а с 2024-го — будут распространяться и на взнос в 30%. Помимо того, регулятор ввел повышенное резервирование жилищных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня.

Также ЦБ с 1 мая начал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех ипотек на новостройки. Чтобы банки формировали адекватный запас капитала для кредитов с первоначальным взносом 10–30% , который считается небольшим.

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В случае если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, разрыв цен на строящееся и готовое жилье уменьшится, а стандарты кредитования улучшатся , Банк России рассмотрит возможность снижения уровня макропруденциальных надбавок, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ. Там подчеркивается: если уже введенные меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик, то регулятор поднимет вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет.

«Известия» направили запрос в Центробанк и в Минстрой.

Схемы с низкими процентными ставками действительно были рискованными и для банка, и для заемщика, подтвердила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Полный их запрет, вероятно, оздоровил бы ситуацию на рынке, предотвратив его излишний перегрев, считает она. По ее словам, подобная мера привела бы к снижению стоимости переоцененных объектов недвижимости.

На данный момент правительство обсуждает возможность распространения программы льготной ипотеки на вторичный рынок , напомнила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. Это помогло бы привести в баланс цены на готовое жилье и новостройки, сгладив разрыв между ними, который сейчас достигает 40%.

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— Схемы по повышению привлекательности ипотеки имеют под собой одну цель — повысить падающие продажи девелоперов, которые придумывают любые возможные схемы, лишь бы и дальше получать сверхприбыли — считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В такой ситуации для повышения продаж на рынке первичной недвижимости его участникам необходимо пересмотреть стоимость квадратного метра жилья , уверен депутат.

Доступность упадет

Однако если Центробанк всё же введет полный запрет на рискованные программы, застройщикам придется закладывать в стоимость объектов дополнительные рекламные и маркетинговые издержки, отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

— Часть потенциальных клиентов с невысокими доходами лишатся единственной доступной возможности приобрести собственное жилье и будут вынуждены ограничиться арендой, — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Застройщики получают деньги от вкладчиков только после выполнения обязательств по эскроу-счетам, а само возведение зданий происходит благодаря кредитам от банков. Именно это удерживает цены на новостройки от падения , уточнила Татьяна Решетникова. В таком случае полный запрет рискованных схем ипотек приведет к сокращению планов по выводу новых объектов, отметила она.

— Но за последние несколько лет ипотечный рынок в России стал более гибким, поэтому появятся новые варианты, которые будут удовлетворять требованиям Центробанка, — подчеркнула Татьяна Решетникова.

По ее словам, альтернативные способы кредитования следует развивать и регламентировать, естественно, нивелируя проблемы для участников. Важно найти золотую середину между рисками и обеспечением доступности ипотеки для массового покупателя, считает она.

Ограничение крупнейшими банками рискованных ипотечных схем пока не сказывается на рынке, который в первые месяцы 2023 года установил новые рекорды по объему выдач, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. По его словам, это связано с относительной стабильностью потребительского спроса и всё еще высокой стоимостью недвижимости.

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— «Околонулевые» кредиты внесли вклад в восстановление спроса в 2022 году, но теперь пришло время иных механизмов, в частности, длительных рассрочек и трейд-ин, — подчеркнул Руслан Сырцов.

Не стоит недооценивать «творческие» способности маркетологов и нельзя полностью исключать появление новых схем кредитования, отсрочек платежа, скрытых скидок и тому подобного, уверен девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин. Причем далеко не все из них являются априори рискованными, отметил эксперт.