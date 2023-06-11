Всемирный день борьбы с детским трудом в 2023 году — история праздника

Всемирный день борьбы с детским трудом отмечается каждый год 12 июня. В 2023 году он выпадает на понедельник. Об истории этого праздника и о том, под каким девизом он проходит, читайте в материале «Известий».

Всемирный день борьбы с детским трудом в 2023 году — история

Праздновать Всемирный день борьбы с детским трудом начали в 2002 году по указу Международной организации труда (МОТ). Идея праздника возникла после двух конференций организации по борьбе с этой глобальной проблемой. Они прошли в Осло и Амстердаме в 1997 году.

Государства-члены МОТ договорились о совместной работе по скорейшей ликвидации детского труда. В 1979 году одну из конвенций организации, регулирующую минимальный возраст при приеме на работу, ратифицировал Советский Союз. А в 2003 году Россия присоединилась к другой конвенции МОТ, запрещающей худшие формы детского труда и вводящей немедленные меры по их ликвидации.

Цель праздника — привлечение внимания к вопросу эксплуатации детей, информирование о том, какую опасность для ребенка представляет труд в раннем возрасте, и разработка мер по устранению этой проблемы. Каждый год он проходит под разными темами, и в 2023 году девиз праздника звучит так: «Социальная справедливость для всех. Покончим с детским трудом!».

По данным ООН, на начало 2020 каждый 10-й ребенок занимается детским трудом. Это примерно 160 млн человек. При этом только 26,4% детей в мире получают пособия по линии социальной защиты.

Всемирный день борьбы с детским трудом в 2023 году — традиции

Единых традиций Всемирного дня борьбы с детским трудом нет. Обычно 12 июня проводятся различные лекции, круглые столы, дискуссии, а также флешмобы и демонстрации. В по телевидению проходят показы тематических документальных фильмов, различные организации и органы местной власти устраивают спортивные соревнования и выставки. Также в этот день обсуждаются конкретные меры, которые могут снизить риск эксплуатации детского труда и помочь тем, кто оказался в рабстве или подвергся насилию.

Всемирный день борьбы с детским трудом в 2023 году — кто празднует

Всемирный день борьбы с детским трудом празднуют общественные деятели, члены благотворительных и общественных организаций, политики, учителя, волонтеры и правозащитники.

Однако для того, чтобы отметить этот день, не обязательно состоять в какой-либо организации или быть активистом. Достаточно искреннего желания покончить с детским трудом и его самыми тяжелыми проявлениями.

Всемирный день борьбы с детским трудом в 2023 году — как провести

Провести Всемирный день борьбы с детским трудом можно дома, объясняя детям их права и способы их защитить. Также можно показать младшим членам семьи тематический фильм или ролик. Кроме того, можно присоединиться к любому очному мероприятию или послушать онлайн-лекцию. Полезным будет и любое пожертвование в пользу благотворительной организации, специализирующейся на защите прав детей.