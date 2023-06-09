Москва призвала Киев к ответу за разрушение Каховской ГЭС

Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС, о чем в пятницу, 9 июня, заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Мы будем, естественно, ставить этот вопрос на всех международных площадках, мы будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом, и, конечно же, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения Каховской ГЭС. Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — отметил замминистра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

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