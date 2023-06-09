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Сюжет:

Киев заявил о невозможности провести расследование теракта на ГЭС

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Киев не считает возможным организацию расследования на Каховской ГЭС в ближайшее время. Об этом 8 июня заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Вы можете сделать логический вывод, что какое бы то ни было расследование в нынешних условиях <...> невозможно», — отметил он в беседе с журналистами.

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Ранее в этот день Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Постпред России при ООН Василий Небензя также упоминал, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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