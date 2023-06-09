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Москва учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
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Москва учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке

МИД: Россия учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
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Фото: Соцсети
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Россия учтет подрыв участка аммиакопровода Тольятти — Одесса при консультациях по зерновой сделке, о чем в пятницу, 9 июня, заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться», — указал дипломат.

Таким образом он ответил на вопрос, есть ли смысл продолжать консультации по сделке после произошедшего.

Министерство обороны РФ сообщили, что 5 июня примерно в 21:00 украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате происшествия пострадали мирные жители, им была оказана медицинская помощь.

О том, что у аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов 7 июня сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подчеркнул, что шесть хлопков раздались около насосной станции возле Масютовки. При этом аммиака в воздухе не обнаружили.

Днем ранее Синегубов заявил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Материал дополняется.

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