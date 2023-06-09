«Пушкинская карта» может начать работать в Донбассе с 2024 года

Министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что программа «Пушкинская карта» может начать работать в новых регионах РФ с 2024 года.

«До конца года «Пушкинская карта» в новых регионах по понятным причинам работать не может, но мы надеемся начать со следующего года», — сказала министр.

Программа «Пушкинская карта» действует для подростков и молодежи 14–22 лет с 2021 года и позволяет посещать культурные учреждения за счет государственного бюджета. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.

Ранее, 1 марта, глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев рассказал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает с Министерством культуры идею включения в программу «Пушкинской карты» электронных книг.

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