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«Известия» показали работу «Солнцепеков» на запорожском направлении

«Известия» показали, как «Солнцепеки» отражают атаки ВСУ на запорожском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепеки» отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Их работу в четверг, 8 июня, показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Российские военнослужащие Восточного округа контролируют каждый шаг противника и наносят удары по заранее разведанным украинским укрепрайонам.

Как рассказал командир огнеметной роты с позывным Симба, в ожидании украинского контрнаступления была проведена разведка огневых позиций.

«Все перекрестки дорог и основные подступы противника уже есть в наших данных», — пояснил он.

Отработав, экипаж меняет позиции, чтобы ВСУ не засекли ТОС. Затем «Солнцепек» снова выбирает цель по данным разведки. Оператор корректирует точность ударов. При помощи дрона он получает точные данные о нахождении противника.

Корреспондент также показал, как при помощи ракеты «Фагот» уничтожается вражеская БМП. Заметив укрывшихся в лесу диверсантов, российские военные провели срочную размаскировку гоночной «Багги», в кузове которой спрятана противотанковая ракета. Затем в ходе движение по бездорожью на расстоянии прямого выстрела российские военные нанесли удар, уничтожив вражескую технику.

«Багги» известны по выступлениям на раллийных гонках, но сейчас они используются также на линии боевого соприкосновения. В кабине один водитель, оператор пусковой установки всегда едет в кузове.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, противник пошел в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Тогда же командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ уничтожено три танка Leopard. Как уточнил командующий группировкой, общие потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 боевых машин пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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