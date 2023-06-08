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Посол РФ заявил о дезинформации в СМИ США по ситуации на Каховской ГЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В американских СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг ситуации с Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию Соединенных Штатов Америки на прорыв дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, власти пытаются обелить действия режима в Киеве. При этом дипломат считает, что террористические действия Украины будут получать дальнейшую поддержку США.

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Ранее в этот день глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал реакцию Запада на разрушение Каховской ГЭС циничной ложью. Как он сказал, сообщения о том, что русские сами разрушили Каховскую ГЭС, безумны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что реакция западных стран в этой ситуации предсказуема, поскольку странам движет желание обвинить Москву во всем, что происходит, «вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения». Дипломат дополнила также, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного изучения и расследования.

Постпред России при ООН Василий Небензя днем ранее указал на заинтересованность российской стороны в расследовании прорыва Каховской ГЭС, Россия планирует поднять данный вопрос на заседании Совбеза международной организации.

Администрация США не стала называть виновных в подрыве ГЭС и сослалась на сбор данных, которые касаются случившегося. Американский президент Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, из-за этого начался неконтролируемый сброс воды. В результате десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. В Новой Каховке в Херсонской области уровень воды достигал 12 м. Сама станция почти полностью ушла под воду.

Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Оказались смыты сельхозполя вдоль Днепра, также есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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