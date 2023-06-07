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В СПЧ назвали циничной ложью реакцию Запада на разрушение Каховской ГЭС

Глава СПЧ Фадеев: Запад отреагировал на разрушение Каховской ГЭС циничной ложью
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Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets
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Запад отреагировал на разрушение Каховской ГЭС циничной ложью, обвинив Россию в ударе по станции. Об этом заявил в среду, 7 июня, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Вы же видите реакцию на разрушение плотины, это циничная, наглая абсолютно ложь. На Западе поняли, что можно всё, поскольку все СМИ находятся под контролем, включая интернет в огромной степени. Теперь можно врать как угодно, они это и делают», — сказал Фадеев журналистам, комментируя подрыв станции.

Также он назвал «безумием» сообщения о том, что русские сами разрушили Каховскую ГЭС.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция западных стран в этой ситуации предсказуема, так как государствами движет желание обвинить Россию во всем, что происходит, «вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения». Дипломат добавила, что ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного изучения и расследования.

Накануне, 6 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации.

Между тем Белый дом отказался назвать виновных в подрыве ГЭС, сославшись на сбор сведений по ситуации. Президент США Джо Байден на просьбу прокомментировать ситуацию ответил обещанием оказывать помощь Украине.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Так, в Новой Каховке в Херсонской области уровень воды достигал 12 м. Сама станция практически полностью ушла под воду.

Кроме того, разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии. Оказались смыты сельхозполя вдоль Днепра, также есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

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Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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