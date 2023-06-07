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Такер Карлсон допустил причастность Киева к инциденту на Каховской ГЭС

Карлсон в своем новом шоу заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Украинские власти могут быть причастны к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое мнение 6 июня высказал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон в первой серии своего авторского шоу на платформе Twitter.

«Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что, скорее всего, ее взорвали украинцы», — сказал он.

По словам журналиста, подрыв дамбы Каховской ГЭС сопряжен с определенными рисками для Киева, однако последствия для РФ еще серьезнее. Именно поэтому украинская сторона ранее уже рассматривала вариант с нанесением ударов по станции.

«Если это было сделано намеренно, то речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», — подчеркнул американский журналист.

Также Карлсон упомянул аварии на трубопроводах «Северный поток» как еще один инцидент, к которому могла приложить руку Украина.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил о готовности поддерживать Киев, несмотря на случившееся на Каховской ГЭС.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби сказал, что Белый дом внимательно следит за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, но не может подтвердить причастность российской стороны к случившемуся.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что РФ созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу. Позднее он назвал инцидент на Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

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