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Сомелье Зотов раскрыл детали производства суррогатного напитка «Мистер Сидр»

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Фото: СУ СК России по Ульяновской области
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На этапе приготовления в сидр, которым массово отравились жители российских регионов, мог попасть метиловый спирт. Об этом заявил член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов 6 июня «Газете.RU».

Также Зотов считает, что алкогольный напиток «Мистер Сидр» вовсе не является сидром. По его мнению, это обычный алкогольный напиток.

Как он объяснил, сидр готовится натуральным способом за счет брожения, а в напитке «Мистер Сидр» концентрат яблочного сока разбавлялся спиртом.

«Как раз на этом этапе спирт был не этиловый, а метиловый, это одно из предположений, что я слышал от коллег. По факту этот напиток сидром не является, хотя во всех новостных ресурсах сидром обзывается, что бросает тень на напиток, который делается по технологии», — рассказал Зотов.

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Также он отметил, что в «Мистер Сидр» добавляли химические ароматизаторы, в то время как для настоящего сидра используется сок ягод и фруктов.

5 июня в нескольких российских регионах стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр».

Число погибших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области достигло 18 человек, всего в регионе выявили 51 случай отравления. Еще семь человек от отравления погибли в Самарской области, пострадали 14.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, которые находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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