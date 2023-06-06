В Пензе полиция изъяла больше 1,7 тыс. литров сидра

В магазинах Пензы полицейские изъяли 1,7 тыс. л сидра. Об этом 6 июня сообщается в Telegram-канале полиции Пензенской области.

«В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1,7 тыс. л сидра», — говорится в сообщении.

Полицейские проверяли торговые точки на наличие опасного напитка «Мистер Сидр».

В общей сложности стражи порядка проверили около 600 торговых точек в районах Пензенской области.

Специалисты управления также попросили жителей Пензы и Пензенской области не покупать напиток марки «Мистер Сидр», потому что в этой продукции могут содержаться смертельно опасные вещества.

В этот день в Пензе трех девушек госпитализировали после отравления спиртосодержащей продукцией. По данным регионального СУ СКР, пострадали одна 18-летняя и две 17-летние жительницы Пензы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло. По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).