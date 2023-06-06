В Самаре остановили фуру с 810 л опасного сидра

В Самаре сотрудники ГИБДД остановили фуру с кегами с 810 л напитка «Мистер Сидр», которым отравились жители Ульяновской, Самарской, Нижегородской областей и Удмуртии. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сообщение которой приводится на сайте «МВД Медиа».

Фургон осмотрели на 23-м км Московского шоссе.

По данным ведомства, при проверке документов и осмотре прицепа полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. л алкогольной продукции марки «Мистер Сидр», а также коробки с пластиковыми кегами с такой же маркировкой объемом 810 л.

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» в нескольких российских регионах.

По последним данным, в Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. В Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи токсикологического отделения. Наряду с этим власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, который занимался поставками алкогольной продукции, задержали. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).